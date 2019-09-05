Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 281 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 450 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…

5 EYLÜL ALTIN FİYATLARI 2019

YARIM ALTIN: Alış 898,98 TL Satış 922,22 TL

GRAM ALTIN: Alış 281,77 TL Satış 281,82 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 450,82 TL Satış 461,03 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.856,00 TL Satış 1.884,00 TL