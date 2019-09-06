Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllık 50 milyon adetin üzerinde anahtar/priz 75 milyon üretim kapasitesine sahip olan şirket, 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Cirosunun yüzde 40’ını ihracattan geldiğini belirten Günsan Satış Direktörü Vedat Yazar, yeni ürünlerle yeni pazarlara açılmak istediklerini söyledi. Yazar, “İngiliz Serisi olarak adlandırdığımız yeni bir anahtar-priz grubu üretimimize başladık. Afrika’da Kenya, Tanzanya, Nijerya, Gana ile Orta Doğu’da ise Suudi Arabistan, BAE ve Katar öncelik verdiğimiz ülkeler. Visage markamızın altında Visage - BS Type olarak konumlandırdığımız ve tüm ihtiyacı karşılayacak şekilde ürün çeşitliliği olan yeni serimizle bu yeni pazarlarda da ciddi anlamda pay almayı planlıyoruz. Amacımız kısa vadede, kaliteli ürün ve fiyat avantajımız ile Günsan markasını bu bölgelerde de duyurmak ve pazarda hak ettiği şekilde konumlandırmak” dedi.