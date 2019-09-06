Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazaryeri işletmelere ürün ve hizmetlerini on binlerce potansiyel müşteriye sunma fırsatı verirken, aboneler de düzenli olarak eklenen yeni teklifleri sistem üzerinden takip ederek özel fırsat ve indirimlerden faydalanıyor. Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, pazaryerinin amacının Paraşüt müşterileri arasındaki ticareti attırmak olduğuna dikkat çekerek, “Platformu yakın bir zamanda daha da genişleterek, Paraşüt abonelerine avantaj sunmak isteyen tüm markalara açmayı hedefliyoruz. Bu sayede Paraşüt abonelerine, çok geniş bir kategorideki farklı ürün ve hizmetlere, uygun fiyat avantajları ile ulaşma imkânı sunacağız” dedi.