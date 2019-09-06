Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketlerin ağ üzerinden elektronik belge alışverişini gerçekleştirmelerini sağlayan PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), İdea Teknoloji Çözümleri’ni Türkiye’deki ilk ve tek “Erişim Noktası” olarak akredite etti. Bu sayede uluslararası ticaret yapan şirketler, hem ulusal mevzuata hem de uluslararası standartlarla uyumlu olarak 15 ülkeden 435 bin şirketle e-fatura ve e-irsaliye gibi ticari belge düzenleyebilecek. İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, işletmelerin PEPPOL platformu sayesinde uluslararası rekabette avantaj sağlayacağını söyledi.