Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arı ürünleri sektöründe 20 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığa sahip BEE’O markasının kurucusu Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, dünyaya açılan bir girişimciliğe imza attı. Tanuğur, ülkemize çoğunlukla Çin’den ithal edilen propolisin ilk defa sözleşmeli arıcılık modeliyle yerli üretimini başlattı. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te geliştirdiği Ar-Ge yöntemiyle propolisi insan tüketimine uygun hale getiren Tanuğur, geliştirdiği inovatif ürünleri dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

250 BİN KOVANDA ÜRETİM

Türkiye genelinde 250 bin kovanda üretim yaptıklarını belirten Samancı, “Propolisin ve arı sütünün ülkemize çoğunlukla Çin’den ithal edildiğini öğrenince, Sözleşmeli Arıcılık modeliyle yerli üretimini başlatmak adına, eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte KOSGEB destekli Ar-Ge projesiyle firmamızı İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te kurduk. Şu anda propoliste 50 ton, arı sütünde 2 ton, balda 500 ton, polende ise 250 ton üretim yapıyoruz. Propolis, arı sütü, ham bal, polen ve arı ekmeği içeren ürünlerle tamamen doğal karışım damla, sprey, şurup, tablet, çikolata, kozmetik ve benzeri formlarda ürünler geliştiriyoruz. Ürünleri ABD başta olmak üzere , Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan ve Kıbrıs’a ihraç ediyoruz” diye konuştu.

ANADOLU PROPOLİSİ ÇOK ÖZEL

Anadolu propolisinin diğer ülkelerde üretilen propolis türleriyle karşılaştırıldığında çok özel olduğunu belirten Samancı, sözlerine şöyle devam etti: “İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte yürüttüğümüz bir çalışmada, Brezilya, Çin, Arjantin ve Türkiye’de üretilen propolisleri karşılaştırdık. Çalışmanın sonucunda, Anadolu propolisinin farklı ülkelerde üretilenlere kıyasla çok özel bir antioksidan profiline sahip olduğunu ortaya koyduk. Bazı fenolik ve flavanoidler dünyada sadece Anadolu propolisinde bulunuyor. Bu da Anadolu propolisini çok özel kılıyor” dedi.

ARI OLMAZSA CANLI OLMAZ

Arıların doğal döngü açısından önemine dikkat çeken Tanuğur, “Arılar tozlaşmada çok önemli bir rol üstleniyor; tozlaşmanın yüzde 80’i onlar sayesinde gerçekleşiyor. Tozlaşma demek yeşil, tarımsal üretim, bitki, hayvan, canlı demek. Dolayısıyla arı olmazsa canlı olmaz, hayat olmaz. Bu yüzden hayatın doğal döngüsü açısından arılar çok kıymetli bir yere sahip. Arıları korumalı, arıcılığı geliştirmeliyiz” dedi.