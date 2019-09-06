Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Universal Robots’un Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, yeni robot kurulumlarının en çok yüzde 54 ile taşıma uygulamalarında gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin robot kurulumunda dünyada 20. sırada olduğunu belirten Gök, “Otomasyon trenini kolaboratif robot teknolojisi ile yakalayabiliriz. Robot yoğunluğunun sadece büyük ölçekli şirketlerde değil KOBİ’lerde de etkin şekilde kullanılmasıyla dünyada rekabet edebilir ve kalitede süreklilik sağlayabiliriz” dedi.