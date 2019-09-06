Universal Robots’un Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, yeni robot kurulumlarının en çok yüzde 54 ile taşıma uygulamalarında gerçekleştiğini söyledi. Türkiye’nin robot kurulumunda dünyada 20. sırada olduğunu belirten Gök, “Otomasyon trenini kolaboratif robot teknolojisi ile yakalayabiliriz. Robot yoğunluğunun sadece büyük ölçekli şirketlerde değil KOBİ’lerde de etkin şekilde kullanılmasıyla dünyada rekabet edebilir ve kalitede süreklilik sağlayabiliriz” dedi.
Robot istilası başladı
06.09.2019 - 05:17 | Son Güncelleme: 06.09.2019 - 05:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fabrikalarda robot kullanım oranı her yıl giderek artıyor. Robotik Endüst-riler Birliği’ne (RIA) göre 2025 yılına kadar tüm endüstriyel robot satışlarının yüzde 34’ünü kolaboratif robotlar alacak.
Etiketler : robot,robot kullanımı,
648579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/648579.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER