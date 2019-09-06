Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Adana’da desteklenmesine karar verilen beş yatırıma ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmî Gazete’de yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5 proje için toplam yatırım tutarının 14 milyar lira olduğunu belirterek “Bu projelerle toplam 3 bin kişiye yeni istihdam sağlanacak. Yatırımlar hayata geçtiğinde dış ticaret açığının azaltılmasına yıllık 1,4 milyar dolar katkı yapacak” ifadelerini kullandı. Söz konusu projeler şöyle sıralandı:

¥ Ceyhan Polipropilen Üretim AŞ tarafından, Adana’da hayata geçirilecek tesis.

¥ Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ’nin Ankara’da kuracağı güneş paneli üretim tesisi.

¥ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından Ankara’da yapılacak rüzgâr tüneli tesisi.

¥ Asil Çelik tarafından Bursa’da yapılacak, yüksek vasıflı, süper alaşımlı dövme ürün üretim tesisi.

¥ Baykar Makina tarafından İstanbul’da hayata geçirilecek insansız hava aracı tesisi yatırımı.

İthalat bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü gerçekleştirme ve katma değeri yüksek projeleri destekleme gibi hedeflerle hayata geçirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile; bugüne kadar 19 proje için 40 milyar lira tutarında destek kararı alınmıştı.