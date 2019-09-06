Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yeni dönemdeki önceliklerini internet penetrasyonunu artırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı. Şirkette üç yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüten ve temmuz sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında hedeflerini paylaştı. Türk Telekom’un, geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye en hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal “Ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Önal “Hedefimiz, ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak. Son beş yılda internet kullanımı yüzde 48’den yüzde 72’ye ve hane halkı internet penetrasyonu yüzde 40’tan yüzde 56’ya yükseldi. Yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden olan bu oranı, Avrupa ortalamasının bulunduğu yüzde 70’ler seviyesinin üzerine çıkarmak olacak” dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİ GEÇTİK

Türkiye’nin fiberleşmesi, pek çok ülkeden daha ileri düzeyde. OECD’nin raporuna göre Türkiye, abone fiberleşme oranlarında ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya gibi pek çok ülkenin önünde. Almanya’da oran yüzde 3, İngiltere’de yüzde 2 iken; Türkiye’de yüzde 20’ler seviyesinde...

YERLİ VE MİLLÎ ATAK

Ümit Önal “5G teknolojileri konusundaki çalışmalarımız, değer üreten Argela ve Innova gibi iştiraklerimiz aracılığıyla tüm hızıyla devam ediyor. Şebeke altyapılarımızı hazırlarken, bir yandan da yerli ve millî mobil haberleşme teknolojileri geliştiriyoruz”dedi.

FİBERİN YÜZDE 80'E İMZAMIZ VAR

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve üstlendiği sorumluluk gereği sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Ümit Önal, şunları söyledi: Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve fiber altyapımızı son 10 yılda iki kattan fazla artırdık. Ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var. Sabit altyapımız da, ülke hane halkının yüzde 90’dan fazlasını kapsıyor. En ücra köşelere uzanan 289 bin km. uzunluğundaki fiber ağımız, dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak uzunlukta...