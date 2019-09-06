Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her ne kadar dengeli arz, ürünleri soğuk depolarda koruma hatta fazla ürünü sanayi ve ihracata yönlendirme gibi çalışmalar yapılsa da, tonlarca mahsulün çöpe gitmesi önlenemiyor. Türkiye’nin üretim ambarlarından Adana’da da, ürün bolluğu sebebiyle domatesin kilosu halde 50, karpuzun ise 20 kuruşa kadar düştü. Vatandaşların talebi, arzın altında kalınca, satışlar zayıfladı ve tonlarca ürün elde kaldı. Domates komisyoncuları, satamadığı ve çürüdüğü için çöpe gidecek tonlarca ürünün ellerinde olduğunu belirterek “Salça fabrikaları da almıyor. Belediyeye haber verdik, gelip zabıt tutacaklar ve ürünleri çöpe dökeceğiz. En iyi domates bile, kasası 10 liradan satılmıyor. Bütün zararı birlikte çekeceğiz” diye konuştu. Tarlada kalan binlerce karpuz da, çüremeye terkedildi. Bu arada pazarlarda domates 1 lira, karpuz ise tanesi 2 liradan satılıyor.