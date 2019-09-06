Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Görüşmeler, Türk Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yapılacak. Türk Metal Sendikası, 2020’nin ilk altı ayı için yüzde 26,28 oranında zam talep ediyor. İkinci altı ayda enflasyon+1, ikinci yılın ilk altı ayında enflasyon+2 ve ikinci yılın son altı ayında da enflasyon+1 isteği, masaya getirilecek. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak “Firmaların durumlarını inceledik. İstediğimiz rakamlar afaki değil, makul ve mantıklı. Bir önceki dönemde sözleşme grev aşamasına gelmişti ancak masa başında çözüm bulduk. Bu dönemde de aklıselim bir şekilde masadan uzlaşmayla çıkmayı bekliyoruz. İki tarafın da kırmızı çizgisi yok. Önümüzde 60 günlük süre var. Uzlaşma olmazsa, ara bulucuya gidilecek. Ancak anlaşmayı umuyoruz” dedi.