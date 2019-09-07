Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı’nda önemli bir aşamaya gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Hasdal-İstanbul Havalimanı arası tünel delme işlemlerinin tamamlanması” dolayısıyla düzenlenen ‘Işık Göründü Töreni’ne katıldı. İstanbul’un en büyük problemi olarak gösterilen trafik sorunu çözmek için dünyanın en büyük projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Turhan “Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje sayesinde, havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için, Türkiye’de ilk defa bu metro sistemi 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje, Türkiye’nin ilk ‘hızlı metro’ sistemi olacak” dedi.

Bakan Turhan, projenin, Hasdal’dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünelleri delme işleminin tamamlandığını belirterek, şu bilgileri verdi: Tünellerin yüzde 82’si tamamlandı. Kazı makinaları yaklaşık yedi ayda Gayrettepe İstasyonu’na kadar varmış olacak. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için, Türkiye’de ilk defa 10 kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda tam tamına bin 233 metre kazı yapıldı. Bu, aynı zamanda dünya rekoru. Aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedefliyoruz. Kâğıthane-Havalimanı arasını, gelecek yılın sonunda hizmete almayı planlıyoruz. Proje, sadece havalimanına ulaşım açısından önemli değil; İstanbul’un dört bir yanı birbirine bağlanacak. Yapımı süren projeler bittiğinde, İstanbul geneli raylı sistem uzunluğu 318 kilometreye ulaşacak.