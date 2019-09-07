İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6920 liradan alınan dolar 5,6940 liradan, 6,2920 liradan alınan euro ise 6,2940 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.