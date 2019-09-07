İstanbul Kapalıçarşı'da 5,6920 liradan alınan dolar 5,6940 liradan, 6,2920 liradan alınan euro ise 6,2940 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum ne? (7 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatları)
07.09.2019 - 08:26 | Son Güncelleme: 07.09.2019 - 08:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum ne? İşte 7 Eylül 2019 güncel dolar ve euro fiyatlarında son durum...
Etiketler : dolar,euro,tl,
648778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/648778.aspx
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