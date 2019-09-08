Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Telefonlara indirilen uygulama ile yanmayan sokak lambalarının fotoğrafları çekilerek, ilgili elektrik dağıtım şirketine gönderiliyor. İhbarı alan dağıtım şirketi, arızayı 24 saat içerisinde onararak, sokak lambalarını “yanar hâle” getiriyor. Şubat’ta kullanıma giren uygulamaya, altı ayda 167 bin ihbar yağdı. Bu ihbarların yüzde 99’undan fazlası, başarılı şekilde sonuçlandı. Yaklaşık 166 bin bozuk sokak lambası, tekrar vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu arada ihbar yapılan bölgedeki ilgili dağıtım şirketi, arızayı 24 saat içerisinde gidermemişse, cezalı duruma düşüyor.