Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik büyüme ve sosyokültürel değişimlere paralel olarak ev dışı gıda tüketim harcamaları giderek artarken, sektörün iş gücü talebi de yükseliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, lokanta ve otellerin toplam hane halkı tüketim harcamalarındaki payı, geçen yıl yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. 2018’de hane halkı başına söz konusu kalemlerde aylık ortalama harcama 235 liradan 290 liraya, fert başına harcama 114 liradan 142 liraya yükseldi. Bu harcamalar her geçen gün tırmanıyor. Hâl böyle olunca “aşçılık” mesleği önemli konuma geldi. Lokantalar, lüks restoranlar, şehir ve sahil otellerinin yanı sıra pastacılar ve fırıncılar “iyi yemek yapan” aşçı peşine düştü. Meslek kıymete bindi ve bugün “damak tadını iyi tutturan” aşçıların maaşları, 10 bin TL’ye kadar yaklaştı. Bu gelişmeler, meslek tercihlerinde de kendini göstermeye başladı. Çok sayıda kişi, iş bulma alanı ve geliri yükselmeye devam eden aşçılığa ilgi duymaya başladı. Restoranlardaki yemekleri kendisi yapmak isteyenlerin tercihi de gastronomi kursları oluyor. Belirli bir yaşı aşmış kişiler, tekrar üniversite okumak yerine yemek kurslarını tercih ediyor.



Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Turgut, Türkiye’de aşçılık okullarının ve gastronomi bölümlerinin giderek artığını belirterek, “Bundan birkaç sene önce 15 okul varken, şu an 76 lisans bölümü oldu. Sektör şu ana kadar ‘alaylı’ dediğimiz kişilerin elindeydi, şimdi üniversitelere de yayılmaya başladı” dedi. Turgut; bu konuda üniversitelerde de akademisyen ihtiyacı bulunduğuna dikkati çekerek, gastronomi bölümü okuyanların istihdam oranının yüksek olduğunu bildirdi.



En önde gelen aşçılık okullarından diploma almanın bedeli, 30-40 bin liraya çıkıyor. Amatör eğitim ücretleri, ders başına 100-150 liradan başlıyor.