Ömer TEMÜR - Bazalar evdeki fazla eşyaları depolamak için bir kurtarıcı olsa da kazalara neden olabiliyor. Her yıl binlerce kadın bazaların yol açtığı sıkışma ya da çarpma sonucu yaralanıyor. Yatak ve baza üreticisi Bambi’nin Magic Touch sistemi ile bazalar tek bir ayak hareketiyle açılıp kapanırken, görünmez kazaların tamamen önüne geçiliyor.

Yüzde 100 yerli Türk markası olan Bambi, Torbalı’daki fabrikasında 40 bin metrekare alan üzerinde günlük 800 adet yatak, 600 adet baza ve başlık üretimi yapıyor. Yıl sonuna kadar 25 milyon liralık yatırımla üretim alanına 30 bin metrekare daha ekleyeceklerini dile getiren Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen “Yatak hattını büyütmek için mevcut robotlara ilave olarak 3 adet yatak kapama, 1 adet yatak paketleme, CNC kesim makineleri, 1 adet kapitone makinesi, yapıştırma ve taşıma bantları ilave edeceğiz. Yatırımla birlikte günlük üretim adetlerimiz bin ila bin 200 âdete yükselecek” dedi.



AR-GE ile inovatif ürünlerle ihracat pazarlarına ağırlık vereceklerini belirten Gökmen “Bambi Yatak olarak hem müşteri portföyü hem de üretim hattını geliştiren, inovasyona ve gelişime önem veren bir firmayız. 20 kişilik bir AR-GE ekibimiz var. Yurt içi ve yurt dışı yatak pazarını ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. 365 günlük AR-GE çalışmamız ve sahada sürekli bulunmamız sebebi ile yeni trendleri, yeni teknolojileri ve sağlıklı uyku formüllerini içeren özellikli kumaşları da kullanarak ürün gamımızı her geçen gün geliştirmekteyiz. Piyasanın eksik ve ihtiyaçlarına odaklanmamız, tüketicimizin ihtiyaçlarını analiz edip ürün koleksiyonlarımızı her yıl yenilememiz ve AR-GE’ye yaptığımız yatırım, bizi pazar liderlerinden biri olmamızı sağladı” diye konuştu.



HEDEF İHRACAT

Magic Touch’ın ise bir devrimin başlangıcı olduğunu vurgulayan Gökmen şu bilgileri verdi: Dünyada ve Türkiye’de ilk defa bir bazayı tek bir ayak hareketiyle açma sistemini geliştirdik. Kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan, sadece tek bir dokunuş ile bazanın kolayca açılmasına olanak tanıyan sistem, kullanıcısını güvenli kullanım ile buluşturarak oluşabilecek kazaları tamamen ortadan kaldırıyor. Kontrolünüz dışında yatağın kapanmasını önleyen güvenli kilit sistemiyle istenmeyen olayların da önüne geçmeyi planlıyoruz. Klasik bazalardan en önemli farkı olarak herkesin tek bir ayak hareketiyle bazayı rahatlıkla açabilmesi, güvenli kilit sistemiyle bazanın hiçbir şekilde geri kapanmamasını söyleyebiliriz. Magic Touch sistemini Hollanda, Belçika, Almanya, Polonya, Romanya, Avusturya, Azerbaycan, Irak, Lübnan, Kıbrıs, Libya, Ürdün, Kuveyt, Umman, Suudi Arabistan ve Pakistan’a ihraç edeceğiz. Şu an yılda 17 bin adet ihracat yapıyoruz. Hedefimiz ihracatı her yıl minimum yüzde 40 artırmak.



Avşar kızı tanıtıyor

Magic Touch ile sektörde bir ilke imza atan Bambi’nin reklam yüzü ise Hülya Avşar oldu. Avşar kızı ile 2017 yılında yaptığı sözleşmeyi yenilediklerini belirten Gökmen “Kendisiyle beraber çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisiyle bu yıl sözleşmemizi yeniledik. 2022 yılına kadar reklam çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.