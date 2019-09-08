Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüks otellerde üç gün üç gece süren Hint düğünlerinde renkli görüntüler ortaya çıkıyor. Dünyada yıllık cirosu 40 milyar doları aştığı belirtilen düğünlerde hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Organizatör firmalardan Inventum Global’in Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinde kişi başı harcamanın 5 bin avro olduğunu belirterek “Normal turizm için gelen turistten

10-12 kat fazla harcama yapıyorlar. Böyle olunca bu pazar, tüm ülkelerin iştahını kabartıyor. 2020 için düğün talepleri gelmeye başladı. Ödemesi alınmış düğünler var. Düğün sayıları artarak devam edecek. Hindistan’a kasımdan itibaren mayıs başına kadar uçak seferleri başlatıyoruz. Turizm tarihinde bu bir ilk olacak. Mevcut kapasiteye de bunun çok faydası olacak” diye konuştu.