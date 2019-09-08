Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - ABD ve Çin arasında ticaret savaşları devam ederken, diğer taraftan şirketler de kendi tedbirlerini alıyor. Özellikle Çin’de üretim yapan firmalar, ABD’nin yüksek vergi kurtulmak için yeni üretim üssü veya lojistik transfer merkezi arayışlarına girdi. Bu süreçte son dönemde Malezya’nın adı öne çıktı. Çin’deki birçok şirket, buraya taşınmayı ciddi anlamda gündemine almış durumda.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’ye gelen ve iş dünyasının temsilcileri ile çeşitli temaslarda bulunan Malezya Dış Ticareti Geliştirme Müdürü Abu Bakar Yusof, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının, üçüncü ve dördüncü ülkeler için birtakım fırsatları beraberinde getirdiğini söyledi. Yeni dünya ticaret denkleminde, jeopolitik konumu itibarıyla Türkiye’nin de oldukça avantajlı durumda bulunduğunu vurgulayan Abu Bakar Yusof “ABD’nin Çin’e koyduğu yüksek gümrük tarifesi, bazı sektörler için yeni fırsatlar sunacak. Mesela mobilya... Çin’e getirilen yüksek vergilerin ardından yeni bir trend başladı. ABD, mobilya ithalatını Malezya’ya kaydırıyor. Bununla birlikte yüksek vergi ödemek istemeyen Çinli şirketler de, kendi üretimlerini Malezya’ya taşıyor. Türkiye ile Malezya arasında 2015 Ağustos ayında serbest ticaret anlaşması imzalandı. Geçen dört sene içerisinde aramızdaki ticaret çift haneli büyüdü. Bu, her iki ülkedeki şirketler için güzel gelişme. Başbakanımız Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, yakın zamanda Türkiye’ye ziyarette bulundu. ‘Kazan-kazan’ ilişkisine dayanan iş birliği yapalım’ dediler. Çin’den gelenler de başta olmak üzere Malezyalı şirketler, Türkiye’yi, Avrupa ve ABD’ye giriş kapısı olarak değerlendirebilir. Türkiye ile Malezya’nın iş birliği yapması hâlinde, bu savaştan kazançlı çıkabiliriz” dedi.