Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ekonomisinde toparlanma devam ederken, faizlerde de indirim beklentisi güçlendi. Önümüzdeki hafta toplanacak Merkez Bankası, 12 Eylül’de faiz kararını açıklayacak. Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal; manşet enflasyondaki olumlu seyre, çekirdek enf-lasyondaki düşüş ve önümüzdeki aylarda düşüşün devam edecek olması da eklenince, faiz indirimi konusunda TCMB’nin elinin güçlendiğini söyledi. Atılal “Biz de yıl sonu yüzde 13,5’lik enflasyon beklentimiz dâhilinde, eylül toplantısında TCMB’den 300 baz puanlık indirim beklemekteyiz. Ekimde de faiz indirimleri sürecektir” şeklinde konuştu.



Atılal, BİST100 endeksinin 100.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, yeni hedefin 103.500 olacağını kaydederek, “Kısa vadede TCMB, ECB ve FED’in toplantıları ile Brexit gelişmeleri gündemin odağında yer alacak. Bir haftalık periyotta İngiltere’de çok hızlı gelişmeler yaşanmıştı. Başbakan Johnson’ın, Brexit’in ertelenmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğini açıklaması sonrası, konuyla ilgili gelişmeler bir süre daha gündemi meşgul edecek. ABD ekonomisindeki ivme kaybı sebebiyle, FED’in 25 baz puanlık indirim yapacağı öngörülüyor” dedi.



Atılal, global ve yurt içi konjonktürün korunması hâlinde dolar/TL’nin 5,64-5,72 bandında hareket etmesinin beklenebileceğine değinerek, BİST100 endeksinde 98.500 desteğinin ‘stop-loss’ (zarar kes) olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.