Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arabanın arkasına takılarak istenilen her alana yerleşme imkânı sağlayan “tiny house” (küçük ev); ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de de ilgi görmeye başladı. Küçük bir evde yaşamanın ötesinde bir sosyal hareket olarak görülen akım, minimalizm ve özgür hayat felsefesiyle birleştiriliyor. Yaşanılan alanı küçültmenin, sadeleştirmenin ve daha az eşyayla yaşamanın yanı sıra; bu akımla insanlar, çevreyle dost bir şekilde sağlıklı yaşamayı, doğada vakit geçirmeyi hedefliyor. Bunlara ek olarak küçük evler; mobil yaşama, günlük harcamalar, ev için ödenen vergiler ve bakım masraflarının azaltılması gibi avantajlar da sunuyor.

Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren Casa Lokomotif’in kurucusu Yüksek Mimar Pelin Düştegör; küçük evlerin inşaat maliyeti, ruhsatı, zemin etüdü, vergiler ve resmî harç bedelleri gibi harcamalardan kaçınmak isteyenler için uygun olduğunu belirterek “Buna sahip olanlar; imarsız alanlar, zeytin bahçeleri, sit alanları ve kamp alanlarında, mobil bir hayata sahip olabiliyor. Bu evler aynı zamanda Türkiye gibi deprem riski yüksek bir ülkede de avantajlar sağlayabilir. İki yıl içinde Türkiye’de daha da yaygınlaşacağından ümitliyim” dedi.



90 bin TL’den başlıyor

Türkiye’de ruhsat alabilmek için ürünün en fazla 3 bin 500 kilogram olması gerekiyor. Bu da mobil evlerin büyüklüğünün yaklaşık 20 metrekare civarında olması anlamına geliyor. Ürünlerin fiyatları ise 90 bin ile 200 bin lira aralığında değişiyor. Bu evlere kasko da yapılabiliyor. Küçük evlerin enerji ihtiyacı güneş panelleri, su ihtiyacı mobilyaların arkasına ya da şaseye gömülebilen depolarla karşılanıyor. Ocaklar gazla çalışıyor. Klozet ise elektrikle çalışan kompost ya da kasetli tuvalet şeklinde dizayn ediliyor.

Her şeyi var vergisi yok

Saly Karavan’ın tasarımcısı Merve Başoğlu, müşterilerin isteklerine göre evlerin donanımlarının değiştiğini, bunların karavanlardan farklı olarak tıpkı bir ev gibi tasarlandığını, içlerinde çamaşır makinesi, kurutma makinesi, mutfak, bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın, ev tipi banyo, mobilyalar gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm donanımların bulunabileceğini söyledi. Küçük evlerin motoru olmadığı için, herhangi bir vergi ödemesi de yok.