Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Enerji Bakanlığı, Özbekistan ve Sudan’da ruhsat alınan bölgelerde havadan maden röntgeni çekecek. Bu kapsamda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), çalışmalarına Özbekistan’da başlıyor. Sudan’daki saha da kasım veya aralık ayında incelenecek. Bu ülkelerde maden rezervlerinin yoğun olduğu bölgeler tespit edilecek. Veriler doğrultusunda hazırlanacak haritalar ve diğer bilgilerle, nokta atışla arama ve sondaj yapılabilecek. Havadan jeofizik çalışmaları 2017 yılında, iki Cessna Grand Caravan EX uçağına gerekli cihaz, sensör ve donanımların entegre edilmesiyle başlamıştı. 23 Ağustos itibariyle de Türkiye genelinde 920 bin kilometrekarelik alanın taranması tamamlandı.