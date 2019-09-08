Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 7 ayda 1,1 milyon gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirirken, bu satışlardan 4 milyar 465 milyon lira tapu harcı elde edildi. Gayrimenkul satışının yanı sıra tapuda bağış, ÖKBA (Ölünceye Kadar Bakma İşlemi), taksim, intikal, şahsi ipotek, zirai ipotek, konut ipoteği, şahsi ipotek terkini, zirai ipotek terkini, cins tahsisi, kamulaştırma ve diğer işlemlerle birlikte 5 milyon 338 bin işlem gerçekleştirildi.

Tapuda satışı gerçekleştirilen 1,1 milyon adet gayrimenkul için 171 milyar 306 milyon 628 bin lira değer ibraz edilirken, tapu başına ödenen ortalama rakamın 156 bin lira olduğu gözlendi. Tapu başına ödenen ortalama rakam, 2018'de 136,4 bin lira, 2017'de 120,8 bin lira, 2016'da 105,4 bin lira şeklindeydi.



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Ekonomideki dalgalanmaya rağmen ülkede gayrimenkul piyasasının canlı olduğunu, konut ve arsa yatırımının vatandaşlara her daim cazip geldiğini belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa “Bu yılın 7 ayında yüksek kredi oranlarına rağmen konut satış adedi 587 bine ulaştı. Konut alıcısında bir süredir ertelenen alımlar var. Faiz indirimiyle birlikte bu süreç alım yönünde hızlandı. Özellikle uygun fiyatlı konutlar faizler düşer düşmez satıldı. Canlılık yılın geri kalan kısmında artacaktır. Bunu emlakçılar olarak yakından gözlemliyoruz” dedi.