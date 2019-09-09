Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk seramik ihracatını yaparak sektörüne öncülük eden ve ülkemizin toplam seramik sağlık gereçleri ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren VitrA, Bozüyük’te tamamladığı ve robotlu sistemlerin kullanıldığı yeni nesil tesisini faaliyete geçirdi. Tesisle birlikte, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun üretim kapasitesi 1,1 milyon artışla, 5,6 milyon adede ulaştı. 250 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen ve 40 bin metrekare yeni üretim alanı elde edilen tesiste, 500 kişiye istihdam imkânı sağlandı. Grup, üretim kapasitesinin yükselmesiyle birlikte ihracatta da 40 milyon avrulok artış hedefliyor. Bu cironun 30 milyondan fazlası, yerli katma değer olarak ülkemizde kalacak.

Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Yeni tesisimizde, teknoloji ve insan emeğini harmanlayan yepyeni bir üretim altyapısı kurduk. Bu yatırımı yapmaya karar vermemizde, yurt dışı pazarlarda büyümemiz ve Avrupa’nın artan talebi etkili oldu. Sektörümüz, 2009-2018 döneminde 7,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ülkemize 5,9 milyar dolarlık yerli katma değer sağladı. Sektörümüzün ihracattaki katma değer oranı yüzde 82 ile rekor bir seviyede. Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor” dedi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz de “Burada kullandığımız robotlu sistemlerle, en yeni teknolojiden faydalanarak hem verimlilik artışı elde ettik hem de çalışanlarımız için daha konforlu bir çalışma ortamı oluşturduk. Yeni tesisimizle, kadın çalışanlarımızın sayısını da yükselttik” şeklinde konuştu.