Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

109’u yabancı iki binden fazla markanın buluştuğu CNR Food İstanbul, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Fuarı 117 ülkeden, 50 bini aşkın kişi ziyaret etti. Yabancı katılımcı sayısını geçen yıla göre yüzde 57, ziyaretçi sayısını ise yüzde 70’in üzerinde arttıran CNR Food İstanbul’da firmalar, kurdukları iş bağlantılarıyla 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine ulaştı. CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem “Bu fuarlarda yabancı alıcı sayısını artırmak ve doğru ürünü doğru alıcı ile buluşturmak amacıyla, ‘Global Pazar İstihbarat Sistemi’ni kullandık. Bu sistem, beş kıtada 186 ülkede yerli ve yabancı 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip. Böylece profesyonel alıcı sayısını artırdık” dedi.