Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin mağdur olmaması için önemli uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada “İş yeri dışında yapılan satışlarda cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükü, tüketicilere aittir. Cayma bildiriminin 14 gün içerisinde yazılı olarak veya kısa mesaj, elektronik posta gibi kalıcı veri saklayıcısı ile ‘ispatı sağlanabilecek’ şekilde yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra iş yeri dışında yapılan satış sözleşmeleri, yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmayacaktır. Satıcı ve sağlayıcılar, sözleşmeyi tüketiciye imzalatmak ve ‘sözleşme tarihi’ ile ‘sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım’ ifadesini, tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır” denildi.