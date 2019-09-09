Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 277 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

277,26

277,47

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

277,26

277,30

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.505,61

1.505,73

ÇEYREK ALTIN FİYATI

443,62

453,67

YARIM ALTIN FİYATI

884,47

907,34

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.840,00

1.863,00

ATA ALTIN FİYATI

1.829,93

1.875,72

18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

202,40

202,56

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,86

253,06