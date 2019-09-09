Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 277 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.
GRAM ALTIN FİYATI
277,26
277,47
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
277,26
277,30
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.505,61
1.505,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
443,62
453,67
YARIM ALTIN FİYATI
884,47
907,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.840,00
1.863,00
ATA ALTIN FİYATI
1.829,93
1.875,72
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
202,40
202,56
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
252,86
253,06