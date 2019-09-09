Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan kaynakları ve bordrolama alanında hizmet veren danışmanlık şirketi Zeta, kurumlarda farklı senaryolara uyum sağlayan ZEOPS platformunu duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; Zeta tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile geliştirilen platformun en önemli artılarından biri firmaların sahada satış yapan ekiplerini anlık olarak takip edebilmeleri. Yeni oluşum; takip, raporlama ile mesai planlama programları konularındaki işlere özel ayrı bir personel atanmasına gerek duyulmayacak şekilde işlevsel çalışıyor.

Platformun en önemli hedefleri arasında, saha çalışmalarında atıl süreleri ortadan kaldırarak çalışanların performansının artması yer alıyor. Daha iyi iş sonuçları elde edilmesi için insan kaynakları yönetim sürecinin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayan ZEOPS; zamanlama, iş gücü, performans, satış takip gibi ihtiyaçlara yönelik hızlı cevap veren kullanımı sayesinde kullanıcı dostu bir platform olarak görülüyor.

"Hem işverene hem çalışana fayda sağlıyor"

Zeta Global Genel Müdürü Gökhan Tipi, özellikle KOBİ’lere fayda sağlayacak ZEOPS platformuyla ilgili, "KOBİ’lere ve işverene sağladığı katkının yanı sıra çalışanların da özlük dosyalarına, bordro istatistiklerine direkt ulaşabilecekleri, hızlı izin talep ve takibi yapabilecekleri, satış ve devam performanslarının adil şekilde ölçülebilmesi gibi haklarını takip edebilecekleri bir platform sunuyoruz. KOBİ’lerin İK yönetimini ve iş verimliliğini dijitale taşıyan ZEOPS sayesinde KOBİ’ler bordro, izin, eğitim, harcama, özlük bilgileri gibi birçok konuda şirket çalışanlarına dair süreçlerini rahat ve güvenli bir şekilde yönetebilecekler. Yöneticiler, ihtiyaç duydukları her an çalışanlarına dair öğrenmek istedikleri bilgilere bilgisayar, akıllı telefon ya da tabletlerinden ulaşabilecekler" dedi.

Kişiselleştirilmiş ekranda kullanım kolaylığı

Özel ekran girişleri ve raporlar, firmalara özel olarak dizayn edilebildiği için 1 ila 15 gün arasında değişen bir sürede istenilen özelleştirmeler yapılabildiği belirtildi. Toplu personel yükleme ekranları sayesinde mevcut bilgiler de çok hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebilecek