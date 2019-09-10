Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şentabaklar, çekici yardımıyla İzmir’e döndü ve otomobilini tamire götürdü. Kendisine, aracın önceden motor arızası verdiği, tamir gördüğü ve eski hâline dönmesi için, KDV hariç 37 bin lira harcama yapması gerektiği söylendi. Şentabaklar, bunun üzerine ödenen araç bedeli ile harcamaların iadesini talep etti. Olumlu sonuç alamayınca konuyu yargıya taşıdı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda; davalının otomobil alım ve satımı yaptığı, araçların problemlerini teşhis edebileceği, arabanın motoruna önceden müdahale edildiği ve arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi. Mahkeme, “Aracı satan davalının, aracın ayıbından sorumlu olduğu” gerekçesiyle; aracın iadesine, satım bedelinin de davalıdan tahsiline karar verdi.