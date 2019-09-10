Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bugün başlayacak ve 13 Eylül’e kadar sürecek fuarda, savunma sanayii ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı, pazarlaması ve satışı gerçekleştirilecek. İki senede bir gerçekleştirilen fuara, bu yıl 50’den fazla ülkeden, bin 600’ün üzerinde uluslararası firma ile 35 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyeti de yabancı ülke heyetleriyle görüşmelerde bulunacak. Türkiye’den katılacak firmalar arasında ASELSAN, Ata Silah, FNSS, HAVELSAN, MKEK, Nurol Makina, Otokar, ROKETSAN ve Vestel Savunma da bulunuyor. Türk firmaları tarafından üretilen zıhlı araç platformları, insanlı-insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askerî tekstil ürünleri ve lojistik destek ürünleri fuarda tanıtılacak.