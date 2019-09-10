Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşitme cihazı üreticileri her ne kadar fiyatları sabit tutmaya çalışsalar de reel fiyatlandırma yapmak durumda kaldılar ancak Sosyal güvenlik kurumu katkı payını artırmamıştı.Uzun bir aradan sonra SGK, Tibbi cihaz ve sarf malzemeleri için katkı paylarını yükseltti.İşitme cihazları için de yaklaşık \% 33 oranında katkı payı arttı.”dedi.

Gelişmiş teknolojiye sahip ve vatandaşın işitmesine yardımcı olabilecek bir işitme cihazı fiyatının 2000-5000 TL aralığında olduğunu belirten Mahfuz Ağaç ” \%33 luk katkı payı önemli bir katkıdır ancak yeterli değildir, yine de bu zor dönemde fedakarlık yapıp neredeyse tüm Tıbbi malzemeler için katkı payını artıran Sosyal güvenlik kurumuna teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Türkiye'de işitme bilincinin yeterli seviyede olmadığını, Türkiye'de Sağlık bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan yaklaşık 1400 işitme cihazı satış ve uygulama merkezinin işitme sorunu yaşayan vatandaşlara yardımcı olmaya hazır olduğunu belirten Mahfuz Ağaç” İşitme testleri her yıl rutin olarak yapılmalı. İşitme kaybı yaşayan bireyler; estetik kaygı,utangaçlık,dışlanma vb nedenlerden ötürü işitme cihazı kullanmayarak hayatını zorlaştırabiliyor oysaki işitme cihazları hem teknolojik hem de estetik açıdan oldukça gelişmiş durumdadır.Zamanında işitme cihazı kullanan birisi işitme cihazı kullanımını ertelemiş birine göre çok daha fazla verim alabiliyor bu nedenle erken tanı ve erken cihazlanma oldukça önemlidir” dedi.

İşitme Cihazları Akustik ve Odyoloji derneği (İCAAD) Başkan Yardımcısı Mahfuz Ağaç

Mahfuz Ağaç ”Ülkemizde, İşitme kaybı yaşayan popülasyon, Batı Avrupa ve Amerika'ya oranla çok daha az işitme cihazı kullanıyor oysa teknolojik açıdan hiçbir eksiğimiz yok, Uzman sayısı bakımında eksikliğimiz vardı ancak son yıllarda bu açık da kapanmış durumdadır. Sivil toplum kuruluşları,Üniversiteler, ilgili bakanlıklar ve özel işletmelerin özverili çalışmalarıyla ülkemizde işitme bilincinin yeterli seviyeye yükselebileceğine inanıyorum” dedi.

4 Eylül 2019 tarihli resmi gazete ilanı ile SGK'nın işitme cihazı katkı payı tablosu aşağıdaki şekildedir.