Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Boydak Holding’in mobilya sektörü markalarından Mondihome’un, global bir oyuncu olmak ve Türkiye’nin lider markalarından biri hâline gelmek hedefiyle değiştirilen logosu ve yeni dönem stratejileri, düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Alpaslan Baki Ertekin; dünyada mobilya üretim hacminin 463 milyar dolar olduğunu, Türkiye’nin küresel pazardaki üretim payının ise 5,2 milyar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Ertekin, Türkiye’nin 2,2 milyar dolarlık ihracatının da yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak “Türkiye bu işin üstüne düşecek, emek harcayacak, vakit harcayacak, pazardaki boşlukları görecek ve değerlendirecek. Çünkü pazarda hâlâ çok ciddi büyüme alanları var. Biz de bu kapsamda altyapımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 2023 vizyonu dâhilinde ihracat sorumluluğumuzu en önemli programımız hâline getirdik. Yenilenen logosu, kurumsal kimliği ve yeniden oluşturulan vizyonu ile Mondihome, yurt içi ve yurt dışında hedeflerimizi gerçekleştirmede en önemli markalarımızdan olacak” dedi.

Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık da, gelecek döneme agresif ve iddialı hedeflerle girdiklerini söyledi. Şirketin yeni logo ve kurumsal kimliğiyle yeniden doğduğunu ifade eden Uyanık, şöyle devam etti: Şu ana kadar 120 mağazada yeni logo değişim ve dönüşümü tamamlandı. Sene sonuna kadar kalan 190 mağazada da dönüşümün tamamlanacak. 2020 sonuna kadar 50 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi planlandık. 310 olan mağaza sayımızı 2020 yılında 420, 2023 yılında ise 550’ye çıkaracağız. İstihdam açısından da beyaz ve mavi yakada yeni yılda yüzde 55 istihdam artışı öngörüyoruz. Şu anda 600 kişi Mondi’de çalışıyor, bu sayı gelecek yıl bini aşacak.

Ertekin: Bütün şirketler büyüdü

Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetimine geçtikten bu zamana kadar, grubun şirketlerinin cirosu yaklaşık yüzde 100 arttı. İş gücünde kaybımız olmadı. İçinde bulunduğumuz herhangi bir sektörde pazar payımızda gerileme olmadı. Dünyada her 10 yatağın üzerindeki kumaşın birinde ‘Made in Kayseri’ ibaresi var. Boydak Enerji ile 300 bin kişilik bir şehri 365 gün aydınlatacak bir yatırımımız var. Hes Kablo’nun günlük bakır kullanımı ortalama 94 tondan 100 tona çıktı. Öte yandan, Türkiye’de 17 tane sünger üreticisi var. Biz tek başımıza diğer 16 firmanın ürettiği süngeri üretiyoruz” dedi.