Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

TİSK, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’in yer alacağı forumda, çalışma hayatına ilişkin konular ele alınacak. Ayrıca kadın, genç, çocuk, engelli, çevre ve gıda israfı gibi sosyal konuların üzerinde durulacak. Yuvarlak masa şeklinde üç gün sürecek forumda, sendikalardan gelen talepler tartışılacak ve bir sonuç bildirgesi yayımlanacak. Dört sendikanın ortak imza atacağı karar bildirisi, önümüzdeki toplu sözleşmelerde yer alacak ve işçi ile işveren, bu kararlara bağlı olacak. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç “Nereye gidersek gidelim sendikalarımız arasında kopukluk, rekabet var. Bunu düzeltmek istiyoruz. İşçi ve işveren aynı gemide. Ülkenin aleyhine olan her şey, tüm kesimleri etkiliyor. Dünyada böyle bir organizasyon gerçekleşmemiş. Amacımız, toplumun diğer kesimlerine dokunacak plan hazırlamak ve onu hayata geçirmek” dedi.