Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD ile ilişkileri gerilirken CAATSA müeyyidelerini gündeme getiren Washington’dan üst üste sürpriz açıklamalar geldi. Önceki gün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Rusya’dan S-400 aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye karşı müeyyide uygulanıp uygulanmayacağına dair çalışılmaya devam edildiğini, fakat henüz kesin bir karara varılmadığını söyledi. Dün de ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar gündem oldu. ABD’li Bakan, ülkesinin firmalarına seslenerek yatırımda “Çin’i değil Türkiye’yi tercih edin’ mesajı verdi. Türkiye’nin Çin ve Rusya ilişkileri giderek yakınlaştığı ve bir süredir ABD ve Türkiye arasında ‘güvenli bölge’ tartışmalarının yaşandığı bir dönemde ABD’nin bu hamle ile “ne yapma çalıştığı” sorusu gündeme geldi. Uzmanlar ‘zamanlaması manidar’ olan bu ziyareti ve ABD Ticaret Bakanı Ross’un “yatırım” çıkışını gazetemize değerlendirdi. Değerlendirmeyi yapan uzmanlar, ilişkilerin yeni boyut aldığı konusunda fikir birliği içinde. Resmin büyüğüne bakıldığında ise stratejinin doğru işlediğinin görüldüğü ifade ediliyor.

AMAÇ YANINDA TUTMAK

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, ABD’nin Türkiye’yi yanında tutmak için ‘havuç-sopa’ politikası uygulamaya çalıştığını söyledi. Bilgin “Bir taraftan Suriye özelinde terör örgütü YPG/PYD unsurlarıyla iş birliği yapıyor, diğer taraftan F-35 meselesinde Türkiye’ye ambargo uyguluyor. Öte taraftan Türkiye’ye yatırım yapılması noktasında açıklamalar yapıyor” dedi.

TÜRKİYE'YE YATIRIM ÇAĞRISI STRATEJİK

Prof. Dr. Bilal Sambur şunları söyledi: ABD, bu problemler ve krizler içerisinden birtakım ayrımlar yapıyor ve S-400, Rusya ile ilişkiler, güvenli bölge konularını ekonomik ve ticari meselelerden ayrı tutuyor. Aynı anda Çin’in ekonomik cazibe merkezi olmasını engelleyip Türkiye gibi ülkeleri cazibe merkezi yapmayı amaçlıyor.