Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterCard, dünyanın en çok seyahat edilen 200 şehri için turistik ziyaret ve harcama trendlerini inceledi. Global listede son yıllarda ilk 10’daki yerini koruyan İstanbul, dünya sıralamasında bir basamak daha yükselerek sekizinci sıraya oturdu. Yirmi şehirlik dünya sıralamasına 11. sıradan geçen sene giriş yapan Antalya ise bu sene 10. sıraya yükseldi. Rapora göre İstanbul’u ziyaret edenler, 2018 yılında toplamda 13,5 milyon dolara yakın harcama yaptılar. Antalya’da ise bu rakam 12,5 milyon dolar oldu. Günlük ortalama harcama miktarları İstanbul’da 106 dolar, Antalya’da 44 dolar oldu. Antalya’da ortalama 14 gece kalınırken İstanbul için bu süre altı gece... Bangkok 22 milyon yatılı ziyaretçi ile 2019’da da birinciliği kimseye kaptırmadı. 19 milyon yatılı ziyaretçi ile Londra ve Paris, Bangkok’un ardından ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Yatılı ziyaretçilerin ortalama günlük harcamalarına bakıldığında ise; 553 dolar ile Dubai açık ara önde...