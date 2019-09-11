Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın ilk dijital pazarlama ve servis sağlayıcılarından Related Digital, markaların doğru kampanya ile doğru müşteriye ulaşma noktasında tercih ettiği mobil bildirim (push notification) kullanımının yükselişe geçtiğini açıkladı. Şirket, söz konusu uygulamaların markaların büyümesine önemli destekler sunduğunu vurguladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, "Basit bir örnekle anlatmak gerekirse mobil push notificationlar, mobil cihazınızın bildirim ekranına indirdiğiniz uygulamalar tarafından gönderilen ve bildirim sesini duyduğunuzda kısa sürede ne olduğuna baktığınız anlık bildirim kutucuklarıdır. Mobil push notificationlar, pratik ve etkili olmasıyla markaların müşterileriyle iletişime geçerken en sık tercih ettikleri kanallardan biri" diye konuştu.

Markanın uygulamasını indirmek yeterli

Mobil push notification uygulamasının markalara istedikleri zaman istedikleri yerde müşterilerine ulaşma imkanı sağladığına dikkat çeken Kılıç, "Esasında müşterilere yollanan kısa mesajlarla benzer etkiye sahipler. Ancak tıklandıkları zaman müşterileri markanın uygulamasına yönlendirdikleri için ekstra kullanıcı trafiği de sağlıyorlar. Ayrıca müşteriler telefon numaralarına erişilmesinden rahatsız olarak kendilerine yollanan kısa mesajlardan hoşlanmayabilir. Mobil push notificationlarda ise böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü müşteriler gelen mesajın kullandıkları uygulamadan, kendi izinleri doğrultusunda geldiğini biliyorlar. Aynı zamanda mobil push notificationlar göndermek için müşterilerin kişisel bilgilerine ihtiyaç duyulmuyor. Mobil push notificationlar göndermek için, markanın uygulamasının müşteri tarafından indirilmiş olması yeterli" açıklamalarını yaptı.

"Uygulama içeriği hedef kitleye göre belirlenmeli"

Yapılan araştırmalara göre, mobil push notificationların tıklanma oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirten Sedat Kılıç, "Tüm bu önemli avantajlara karşın mobil push notificationlar konusunda markaların dikkat etmesi gereken noktalar da var. Müşterilere iletilen mobil push notificationların çok sık ve yanlış zamanda gönderilmiş olması müşteriyle marka arasındaki etkileşimi olumsuz etkileyebilir, müşteriyi uygulamadan soğutabilir hatta müşterinin uygulamayı silmesine neden olabilir. Ayrıca uygulamanın içeriğinin müşterilerin ilgi alanlarına, yaş grubuna ve sosyoekonomik durumuna hitap etmesi de oldukça önemli" dedi.

"Araştırmalarımıza göre; web/mobil push notification kullanımı ve gönderiminde önemli bir artış yaşanıyor" ifadelerini kullanan Kılıç, özetle şu açıklamaları yaptı: "2018'de markaların dijital pazarlama kampanyaları için aylık ortalama 80-90 milyon arası gönderim yaparken; bu yıl aylık ortalama 200 milyonun üzerinde gönderim yapıyoruz. Web/mobil push notification kullanımında markalar müşteri davranışlarına göre iletişim hedefleri belirleyebiliyor, kişiselleştirilmiş bildirimler sunabiliyor. Bu uygulamalar kişiselleştirilmiş biçimde gönderildiğinde markalara dönüşüm oranları yüzde yüzde 8'e çıkabiliyor. Tüm bunlarla birlikte markaların tercih ettiği push notification uygulamasına olan talebin daha da artacağını düşünüyoruz".