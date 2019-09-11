Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında, Ticaret Bakanlığı toplantı salonunda, Türkiye- Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ikinci dönem toplantısı ve imza töreni yapıldı.

Törenden sonra konuşan Bakan Pekcan, bu toplantının her iki ülke açısından çok yararlı sonuçlar ortaya çıkaracağını belirterek, Hollanda'nın ticari ve ekonomik açıdan daima Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi.

Hollanda ile olan ilişkilerini stratejik ve uzun vadeli olarak gördüklerini vurgulayan Bakan Pekcan, "İkili ilişkilerimizde uzun bir durgunluk döneminin ardından Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde yeni bir ivme kazanacağını öngörüyoruz. Türkiye-Hollanda JETCO toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede çok geniş bir iş birliği mutabakatı imzalamış bulunuyoruz. Bu konular arasında ikili yatırımlar, standardizasyon, enerji, ulaşım, akıllı ve yeşil şehirler, geri dönüşüm ekonomisi, bilim ve yenilikçilik ile kadın girişimciliği önemli konuları teşkil etmektedir" dedi.