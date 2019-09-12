Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıç, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanının bir yetkilendirmesi konusunda bilgi aldığını söyleyen Kılıç “Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda formül ürettiklerini, üzerinde çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.