Türkiye ile ABD arasında devam eden F-35 problemi, ambargo tehditleri derken gerilen ilişkilerin gölgesinde, önemli bir görüşme trafiği gerçekleşti. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye’de beş günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin üst düzey yetkilileri ve iş dünyası ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Sık sık verdiği mesajlarda ise siyasi ve jeopolitik gerginliklerin bertaraf edilmesi hâlinde Türkiye ile ABD arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin çok kısa sürede gerçekleşebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2,5 saat çok verimli bir toplantı yaptıklarını, oldukça açık ve yapıcı bir diyalog içinde geçen toplantıda ticari ilişkilerin yapısı ve karmaşıklığının ele alındığını söyleyen Ross, Türkiye’deki ABD’li şirketlerin 31 milyar dolarlık varlıkları bulunduğunu, 78 bin Türk’e istihdam sağladığını ifade etti ve “ABD şirketleri Türkiye için oldukça faydalı kuruluşlar. Biz burada her iki ülkenin de ticari menfaatlerini güçlendirmek için bulunuyoruz. Türk şirketleri de ABD’ye doğrudan yatırımn yapıyor. Bu yatırım geçen yıl rekor kırdı ve 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, ABD’de doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında 15. sırada bulunuyor. Karşılıklı olarak şirketlerin korunması önemli” ifadesini kullandı.

İki ülke arasında bulunan birlikte çalışma geleneğinin daha ileri safhalara taşınması gerektiğini söyleyen Ross “Her iki tarafın da kazanacaklarına ilişkin somut verileri ortaya koyması gerekiyor. Aksi takdirte bu arkadaki başka alanlardan kaynaklanan sorunların ortaya çıkardığı parazit, yakın dönemdeki ilişkileri etkilemeye, ticari ilişkiler üzerinde etkili olmaya devam edecek” dedi. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan da “Her iki ülke birlikte çalışarak tüm engelleri aşabilir. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un 5 günlük bu ziyareti çok önemli ve aynı zamanda ABD hükümetinin bu konuları ne kadar ciddiye aldığını gösterir nitelikte” dedi.

BİRKAÇ GÜNDE BİRKAÇ MİLYAR DOLAR

Ross, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmaya yönelik yaptığı konuşmadan çok etkilendiğini dile getirerek, “Ticaret hacmimizi çok kısa vadede, günler içerisinde bir kaç milyar dolar daha artırmamız mümkün. Böylelikle uzun vadedeki 100 milyar dolarlık hedefimize daha kısa sürede ulaşabiliriz” diye konuştu.

ABD'DE GÜMRÜK DEPOLARI KURALIM

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyaretini değerlendirdi. İki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ulaşılabileceğini belirten Terzioğlu, bunun için ABD’nin çeşitli eyaletlerinde öncelikli olarak gümrüklü depoların kurulmasını önerdi. ABD İle Türkiye arasındaki dış ticarette en önemli sorunun ulaşım ve termin olduğunu vurgulayan Terzioğlu, ABD’ye ihraç edilecek ürünlerin gümrüklü depolar sayesinde zamanında teslim edilebileceğinin altını çizdi. Terzioğlu “İtalyanların, Yunanlıların, Korelilerin birçok eyalette gümrüklü depoları var. Mallarını orada stokluyorlar. Talep oldukça oradan sevk ediyorlar. Böyle bir yapıyı Türkiye’nin de kurması lazım. Fakat buna hükümetin sahip çıkması, ABD hükümetin de onay vermesi gerekiyor” dedi.

Eskiden Türk firmalarının ABD’ye sadece havlu ve bornoz sattığını, onu da kotası kadar gönderdiğini hatırlatan Terzioğlu “Şimdi otomobil satıyoruz, teknoloji satıyoruz. Uçak yedek parçaları ihraç ediyoruz. Her alanda önemli fırsatlar var. Tekstil ve hazır giyimciler için New York pazara giriş imkânları sunuyor. Yine her zaman ciddi bir potansiyeli olan NewYork ve Atlanta-Georgia da düşünülmesi gereken eyaletler. IT sektöründeki şirketler ise San Francisco, Chicago, Austin, Dallas ve Seattle’a yoğunlaşabilirler” ifadesini kullandı.