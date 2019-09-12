Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının politika faizlerini indirmesinin ardından, piyasa faizleri de yüzde 15’lere kadar geriledi. Merkez Bankasının önümüzdeki günlerde yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, 250 baz puandan az olmamak üzere faiz indirimi bekleniyor. Piyasa faizlerinin de düşmesiyle bankalardan yapılandırma talepleri artmaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, politika faizini cesur şekilde düşüren Merkez Bankasının faiz indirimine devam etmesini beklediklerini, enflasyondaki gerileme ve dünya piyasalarında yaşanan faiz düşüşleriyle yeni faiz indirimi için uygun şartların oluştuğunu söyledi. Faizlerdeki düşüşü memnuniyetle takip etmekle birlikte reel sektör üzerindeki finansman yükünün beklendiği kadar azalmadığını söyleyen Hisarcıklıoğlu “Kamu bankaları bu yönde hızlı adımlar attı. Ne yazık ki özel bankalarda aynı yaklaşımı yeterince göremiyoruz. Hem faiz indirimi hem de kredi yapılandırmalarında firmalarımıza zorluk çıkarılıyor. Bankalar kısa vadeli düşünmeyi bırakıp elini taşın altına koymalı” dedi.

KREDİ YAPILANDIRMASI ŞART

Anadolu’nun her köşesinde verimli ve düzgün çalışan çok sayıda işletme bulunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu “Bu şirketler ülkenin millî serveti. Korunmaları gerek. Buna rağmen özel bankalar kredi borçlarını yapılandırmada yeterince hızlı davranmıyor, firmaları bekletiyor ve reel sektörümüz kan kaybediyor. Hazine ve Maliye Bakanı’mız Sayın Berat Albayrak, bu konuyu yakından takip ederek bankaların önünü açan düzenlemeyi hayata geçirdi ama bankalar hâlâ beklemede. Kredi yapılandırmalarının hızla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Bankalarımıza yeniden bir çağrı yapmak istiyorum; hepimiz aynı gemideyiz, birlikte çalışalım, yapılandırmaları hızla bitirelim. Üretimin, istihdamın, yatırımların önü açılsın, Türkiye’nin önü açılsın” diye konuştu.