Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN

ÇOBANOĞLU

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘rüya şehri’ olarak da bilinen mega proje Xiongan’ın inşasına “emisyon standardı” gelince Çinliler, elektrikli iş makinesi peşine düştü. Yeni şehrin inşasında iş makinesi tedarik edecek olan bir distribütör, dünyanın ilk elektrikli iş makinesi HICON’u üreten Hidromek’le görüşmelere başladı. Hava kirliliğine karşı seferberlik ilan eden Çin Hükûmeti, ‘yeni ekonomi bölgesi’ olarak ilan ettiği yeni şehir Xiongan’ın inşası için emisyon standardı getirince Çinli müteahhitler elektrikli iş makinesi arayışına girdi. Çin’de düzenlenen “BICES Pekin Uluslararası İş, İnşaat ve Madencilik Makinaları Fuarı”nda elektrikli iş makinesi konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Çin’in önde gelen bir distribütörünün yetkilileri, Türkiye İş Makinası Üreticileri Birliği (İMDER) çatısı altında fuara katılan Hidromek’in kapısını çaldı. Çinlilerle elektrikli iş makinesi HICON için görüşmelere başladıklarını belirten Hidromek Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, prototip aşamasındaki ekskavatörün bir saat kısa veya üç saat uzun şarjla sekiz saat çalışabildiğini söyledi.

BİR BUÇUK YILA KADAR BİTER

Elektrikli ekskavatörün henüz prototip aşamasında olduğunu, bir buçuk sene zarfında ticarileşmesinin beklendiğini söyleyen Bozkurt “Orada madenlerde çalışan paletli elektrikli araçlar var ama onlar mobil değil. Şantiyeden uzaklaşamaz. Lastikli elektrikli ekskavatörde ilk olacağız. Üç saat uzun ya da bir saat kısa şarjla, 8 saat kullanabiliyorsunuz. Çin Devleti yeni kurulacak şehirde çok yüksek emisyon standartları getirdi. Dizelde mininum seviyeler var, bu geçilmeyecek ya da elektrikli olacak. Çin’de henüz böyle bir arz olmadığı için gelip bizi buldular. Yeni şehrin inşasında bizim aracımızı kullanmak istiyorlar. Görüşmelere başladık. Çin, aynı zamanda ülkesinde elektrikli iş makineleriyle ilgili endüstrinin gelişmesini de istiyor. Bu yüzden emisyon standartları artık yüksek tutuluyor. Biz aslında aracımızı Avrupa’yı düşünerek hazırlamıştık ama Çin’de bile olsak inovasyon içeren ürün yaptığınız zaman talep gelip sizi buluyor. Bu, farklılaşmayla ilgili bir şey. Bunları yapan firmaların nasıl rekabetten sıyrılabileceğini görebiliyoruz” diye konuştu.

Altı milyonluk yeni şehir

∂ Pekin’in yaklaşık 100 kilometre güneybatısında inşa edilecek yeni kentin Çin’in, Pekin ve Şangay’dan sonra üçüncü büyük ekonomi bölgesi olması hedefleniyor. İlk etapta bir milyon kişinin yaşayacağı “Akıllı ve Yeşil Şehir”de, uzun vadede nüfusun altı milyona çıkması bekleniyor. Xiongan’ın trafiği için de akıllı teknolojiler kullanılacak. Enerji ihtiyacının yüzde 52’sinin yenilenebilir temiz kaynaklarla üretileceği Xiongan, dört ayrı hızlı tren hattıyla Pekin, Tianjin ve Hebei şehirlerine bağlanacak. Çin’in birçok teknoloji firmasının büyük yatırımlar yapacağı yeni şehir için 580 milyar dolar harcanması öngörülüyor.