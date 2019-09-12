Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal koruma alanlarını güçlendiren hükümet, bu yıl şartlı eğitim desteği ulaştırılan hane ve vatandaş sayısını artırdı. Yardıma ihtiyacı olan ailelere yönelik şartlı eğitim yardımından yılda ortalama 2.2 milyon çocuk yararlanacak.

Bu eğitim-öğretim döneminde 100 binin üzerinde aileye 1 milyar liralık eğitim desteği sağlanırken, çocukların temel okul ihtiyaçları karşılanıyor.

81 İLDE, 130 BİN ÇOCUK

Son 16 yılda şartlı eğitim için 6 milyar 223 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu kapsamdaki çocukların daha iyi eğitim almaları ve kaliteli hizmete ulaşmalarını sağlamak için "çocuk koruma sistemi" güçlendirildi.

Sosyal ve ekonomik destek ödemeleri kapsamında annelere çocuk başına aylık yaklaşık 830 lira destek verildi. 2003'ten bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 285 milyar lira tutarında sosyal yardım yapıldı

Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen proje ile 11 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.

Çocukların sosyal hizmet kuruluşları yerine aileleri yanında desteklenmesini amaçlayan program kapsamında ağustos ayı sonu itibarıyla 81 ilde yaklaşık 130 bin çocuk desteklendi. Okul Destek Projesi kapsamında ise 24'e yakın ilde 6, 7 ve 8. sınıf aralığında okuyan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisindeki kız çocuklarına destek veriliyor

OKULA DEVAM ZORUNLU

Şartlı eğitim yardımı almanın birinci koşulu ise yardım alan ailelerin çocuklarının okula devam etmesi zorunluluğu. Şartlı eğitim yardımı almaya başlayan çocukların yardımları, ailenin muhtaçlık durumu devam ettiği sürece üniversite hayatlarına kadar ödeniyor.

Ancak ailenin şartları değişerek muhtaçlık durumlarının ortadan kalktığının tespiti durumunda şartlı eğitim yardım ödenekleri kesiliyor.

Şartlı eğitim yardım başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na yapılıyor. Başvurular sadece okul dönemlerine bağlı kalarak yapılmıyor, yılın herhangi bir döneminde başvuru olanağı bulunuyor

KADINA KOTA VE HİBE

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadınların yoksulluktan daha fazla etkilenmesi ve yoksulluk riskiyle daha fazla karşılaşması nedeniyle kadınları destekleyici yardım programlarını güçlendiriyor

Kadınlar, şartlı eğitim ve sağlık yardımları, eşi vefat edenlere yardım, muhtaç asker ailelerine yönelik yardım, öksüz ve yetim yardımı, doğum yardımı ve çoklu doğum yardımı gibi programlarla destekleniyor.

Kadınlara yönelik kota ve hibe uygulamalarıyla Aile Destek Merkezi projeleri gibi kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı uygulamalar hayata geçiriliyor