Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10.yıl davetinde konuştu.

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar;

Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız.

Küresel ve bölgesel anlamda 10 yıl öncesine göre çok daha farklı konumdayız. Ticaret savaşlarının yaşandığı AB ile konjöktürden geçerken ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz.

Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık.

Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz.

Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları bir yıl geçmeden görmüş olacağız.

Yılı pozitif bir büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz.Merkez Bankası’nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz.