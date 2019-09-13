Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, günlerdir beklenen faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, 325 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 19,75’ten 16,50’ye çekti. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının devam ettiği, yatırımların zayıf seyrini koruduğu ve özel tüketimin kademeli olarak katkısını artırdığı aktarılan duyuruda “Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal şartlardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin de sürmesi beklenmektedir” denildi.

Duyuruda, küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması sebebiyle gelişmiş ülke merkez bankalarının da para politikalarının genişleyici yönde şekillenmeye başladığı belirtildi. Bu durumun gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklediği kaydedilen duyuruda, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin, gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkilerin yakından takip edildiği bildirildi.

Türkiye’de de enflasyon görünümündeki iyileşmenin devam ettiği belirtilerek “Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Bu düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede parasal sıkılığın düzeyi, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

REEL SEKTÖR MUTLU

TCMB’nin faiz indirimi kararı, reel sektör cephesinde de olumlu karşılandı. Türkiye ihracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle “Yeni yatırımlara ve kapasite artışlarına ihtiyacımız var. Bu kapsamda faiz indirimi, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın heyecanla beklediği bir hamle oldu. Bankalarımızın da kredi maliyetlerine bu indirimi hızla yansıtacaklarını düşünüyoruz. Bu sayede gerek yeni yatırımlar gerekse bir süredir yüksek faizler dolayısıyla ertelenen kapasite artışları ile makine ve teçhizat altyapımızdaki yenileme çalışmalarının hız kazanacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankasının cesur kararının iş dünyasına moral verdiğini belirterek “Ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğini umuyoruz ama bu süreci güçlendirecek adımlara ihtiyaç var. Şimdi sıra bankalarda” diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak da “Enflasyondaki düşüş, risk priminin gerilemesi, faiz oranlarının aşağı gelmesi ile birlikte ekonomideki dengelenme süreci istikrarlı şekilde sürüyor. Küresel para piyasalarında gevşeme sürecinin yaşanması, Türkiye açısından pozitif bir görüntü oluştururken, alınan faiz indirimi kararı ülkemizin büyümesine önemli katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.