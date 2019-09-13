Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ve bölgesel manada on sene evveline nazaran çok daha farklı konumda bulunan bir Türkiye olduğunu söyleyen Albayrak “Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte, bunları geleceğe taşımalıyız. Geçen yıl ağustosta maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Yeni ekonomi programı, farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem TÜFE’de tek haneli rakamları bir yıl geçmeden göreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en iyi cari fazlası geliyor. Hem büyüyen hem cari fazla veren Türkiye, özgün bir örnek olacak” ifadelerini kullandı.