Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brüt döviz rezervleri ise, 489 milyon dolar artışla 76 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 142 milyon dolar azalışla, 25 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Bu arada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 6 Eylül ile biten işlem haftasında 936 milyon dolar artarak, 189,9 milyar dolara yükseldi. Öte yandan yabancı yatırımcılar 6 Eylül haftasında, 111 milyon dolarlık hisse senedi ve 24,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken; 25,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.