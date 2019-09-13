Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternetin ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün dolandırıcılık olaylarına da yenileri ekleniyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolandırıcıların, özellikle umut verip tüketicileri tuzağa düşürdüklerini belirterek “Facebook, Instagram, Twitter gibi çeşitli sosyal mecralarda, kucaklarında tomar tomar paralar, arkalarında son model arabalarla fotoğraf paylaşıyorlar. Bunlar, sözüm ona birkaç ay öncesine kadar çok fakirken, bu sisteme girip zengin olmuşlar, birilerine teşekkür ederek tüketicileri oraya yönlendiriyorlar” dedi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz da, futbol ve basketbol üzerinden bahislere dikkat çekerek “Bu, âdeta dolandırıcıların yeni kazanç kapısı durumuna geldi. Tüketiciler, 100 lira ile 600 lira arasında kupon satılarak, çok yüksek kazanç sağlayacaklarına ikna ediliyor. Özellikle bahse ilgisi olanlar bu konuya cazip bakıyor. Tüketicilerimizin tanımadığı, bilmediği ve garantisi olmayan bu tür oyunlara itibar etmemelerini istiyoruz. Tüketicilerin son derece dikkatli olması lazım. Sosyal medya üzerinden kupon getirisinin çok yüksek olduğu yazıları ve buradan kazanılmış gibi gösterilen lüks araba ve ev fotoğrafları paylaşılıyor. Tuzağa düşürülen tüketicinin parası alınıyor. Hiç kimse kendi kazancını bedavadan başkasıyla paylaşmaz. Böyle bir kazanç söz konusuysa, mantık olarak ilk önce kendilerinin almaları gerekiyor” diye konuştu.