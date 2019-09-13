Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 50 milyon yolcuya hizmet verdi. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında yurt içinde 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan, Uzak Doğu’da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti. Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde kayıtlara geçti. Şirket, Turkish Cargo markasıyla kargo-posta hacmini yüzde 11,5 artırdı. Bu büyümeye yüzde 24,8 ile Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu, yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı.