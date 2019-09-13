Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 274,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275 liradan, bin 811 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 832 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 770 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 790 liradan, 885 liradan alınan Yarım Ziynet 895 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARI 13 EYLÜL 2019

GRAM ALTIN: Alış 272,43 TL Satış 272,49 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 439,47 TL Satış 449,66 TL

YARIM ALTIN: Alış 876,19 TL Satış 899,33 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.826,00 TL Satış 1.854,00 TL