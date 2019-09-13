DETAYLAR BİRAZDAN...
Temmuz ayı cari denge rakamları açıklandı
13.09.2019 - 10:01 | Son Güncelleme: 13.09.2019 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler hesabı temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar oldu.
Kaynak: AA
Etiketler : cari denge,son dakika,ekonomi,
650018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/650018.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER