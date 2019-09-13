Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Bankası, konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.17 düzeyine indirdi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Farklı konut finansman ürünleri sunan İş Bankası, konut alımlarının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde 120 ay vadeye kadar yüzde 1.17 oranı uygulayacak" denildi ve kişiye özel geri ödeme seçenekleri sunan İş Bankası’nın ev kredisi ürünlerine dair detaylara ve kredi koşulları ile ilgili bilgiye İş Bankası internet sitesi üzerinden ve tüm İş Bankası şubelerinden ulaşılabileceği belirtildi.