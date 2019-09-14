Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019’da iki toplantı daha bulunuyor. Bunlar 24 Ekim ve 12 Aralık’ta yapılacak. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “2019 yılının ilk iki çeyreğinde kamu harcamaları ve net ihracat dışında, büyümeye pozitif katkı verilememişti. TCMB’nin son kararı reel ekonomiye can suyu olabilir. Zira faizler yüksek olunca kredi alınamıyor, üretim ve satış hacmi düşüyor, işsizlik artıyor ve ekonomi büyüyemiyor. Umarız diğer şartlar da uygun olur ve büyümeye katkı artar. Politika faizinin ekim ve aralık toplantılarında da indirimin devamı ile, yıl sonunda yüzde 14,50’ye inmesi muhtemeldir. Yani yüzer baz puanlık iki indirim bekliyoruz. Global faizlerde yükseliş yaşanırsa veya enflasyon beklentileri aşarsa, aralık indirimi riske girebilir” dedi.